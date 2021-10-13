Шойгу вручил награды победителям фестиваля "Армия России - 2021"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды победителям VIII Всеармейского фестиваля "Армия России - 2021", первым ее лауреатом стал капитан третьего ранга Андрей Яковлев, который безупречно выполнил боевую задачу при разминировании Севастопольской бухты.

"Указом президента нашей страны Андрею вручается орден Мужества. Прошу огласить указ, прежде чем мы вручим ему главный приз сегодняшнего фестиваля", - сказал Шойгу на торжественной церемонии в среду.

Осенью прошлого года подрывная водолазная команда под командованием Яковлева выполняла задачи по очистке акватории Севастопольской бухты от неразорвавшихся авиационных мин времен Великой Отечественной войны. Группа обезвредила более сотни боеприпасов общей массой свыше ста тонн. 4 сентября возникла нештатная ситуация: груженая взрывоопасными элементами и предназначенная к затоплению плавучая секция причала внезапно стала крениться на правый борт. Угроза неконтролируемого мощного взрыва в результате навала снарядов была очень высока, Яковлев подготовил подрывные заряды, а затем спустился в полузатопленный трюм, чтобы их установить и активировать. Указом президента РФ от 10 сентября 2021 года капитан 3 ранга Яковлев награжден орденом Мужества.

"Мы собрались с вами восьмой раз, - сказал Шойгу на церемонии. - Все мы помним, как возникла эта идея, эта мысль - каждый год собираться и отмечать лучших из лучших. У нас в течение года, конечно, есть очень много поводов поздравлять, чествовать наших коллег из разных военных профессий".

Министр отметил, что можно сказать много добрых слов о военнослужащих всех видов и родов войск, об их деятельности за рубежом, внутри России, в воздухе, и в море, под водой и под землей. То же самое касается трудовых подвигов. В частности, это относится к огромному количеству медицинских учреждений, которые были построены для борьбы с коронавирусом, и которые, по словам Шойгу, "помогли нашей стране от Камчатки до Калининграда бороться с этим бедствием - я его так назову - каким является пандемия".

О конкурсе

Всеармейский фестиваль-конкурс "Армия России" проводится ежегодно по инициативе Шойгу с целью повышения профессионализма и боевого духа в Вооруженных силах, а также развития лучших воинских традиций. Победители определяются в девяти номинациях: "Прорыв в будущее" (лучший инновационный проект в интересах Вооруженных сил РФ); "Тариф и порядок" (лучший специалист или учреждение в системе эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций министерства обороны РФ); "Морской волк" (лучший командир корабля); "Крылатая пехота" (лучший командир подразделения ВДВ); "Мужество и честь" (за героический поступок); "Ядерный арсенал"; (лучший расчет технического обслуживания); "Страж порядка" (военный комендант); "Воздушный ас" (лучший летный экипаж); "Центр управления" (Лучшая дежурная смена Национального центра управления обороной РФ).