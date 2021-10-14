Корабли и суда Северного флота завершили выполнение задач десятого арктического похода

МУРМАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Корабли и суда арктической группировки Северного флота выполнили все задачи десятого похода по морям Северного Ледовитого океана и возвращаются в главную базу флота Североморск. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе флота.

"Корабли и суда арктической группировки БПК [большой противолодочный корабль] "Североморск", БДК [большой десантный корабль] "Георгий Победоносец", СБС [спасательное буксирное судно] "Памир" и БМТН [большой морской танкер] "Сергей Осипов" завершили выполнение задач десятого похода по морям Северного Ледовитого океана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, встреча боевых кораблей и торжественная церемония приветствия и награждения участников юбилейного арктического похода под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева состоится в пятницу, 15 октября.

Арктический поход группировки кораблей и судов Северного флота начался 10 августа с выходом из Североморска. За два месяца корабли и суда обеспечения прошли 12 тыс. морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карского морей, в море Лаптевых, а также в порту Дудинка (полуостров Таймыр) и в районе якутского поселка Тикси.

Североморцы действовали в сложной ледовой обстановке в районе островов архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая и Северная Земля. Самостоятельно без ледокольной проводки прошли пролив Вилькицкого, разделяющий Карское море и море Лаптевых.