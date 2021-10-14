Мотострелки на пикапах продемонстрировали новые способы ведения боя на учениях под Самарой

САМАРА, 14 октября. /ТАСС/. Подразделения 2-й общевойсковой армии на пикапах "Патриот" показали новые способы ведения боя на учениях на Рощинском полигоне под Самарой, сообщили в четверг в пресс-службе Центрального военного округа.

"Благодаря небронированной и легкобронированной технике подразделения совершали с флангов молниеносные атаки на противника, сменяя на время перезарядки вооружения одно подразделение другим. Командиры всех степеней в ходе боя прямо на экраны своих электронных планшетов (КРУС "Стрелец") получали онлайн-информацию с беспилотников о передвижениях противника на поле боя", - говорится в сообщении.

Военные показали высокую выучку, выработанную по итогам учебного года, обеспечивая непрерывное взаимодействие с беспилотной авиацией, подразделениями прикрытия - радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и артиллерии.

В практических действиях, проходивших на Рощинском полигоне, приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих. Задействовали около 300 единиц техники, среди которых свыше 60 пикапов "Патриот" и более 40 бронетранспортеров БТР-82А, сообщили в пресс-службе ЦВО.

По итогам учений подразделения получили высокие оценки от командования Второй общевойсковой армии Центрального военного округа.