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Шойгу прибыл в Воронеж для проверки хода выполнения гособоронзаказа на местном авиазаводе

Министр обороны также проверит инфраструктуру Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в Воронеж, где проверит инфраструктуру Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, а также производственные мощности местного авиазавода, сообщает военное ведомство.

"В рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа министр обороны проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на ПАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) и проинспектирует производительные мощности авиационного предприятия", - говорится в сообщении.

Также Шойгу проверит объекты инфраструктуры военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина", говорится в пресс-релизе.

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