В Минобороны России сообщили об ударе ВВС Израиля по заводу переработки фосфатов в Сирии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля 13 октября нанесли удар по заводу переработки фосфатов в районе Пальмиры. Сирийские военные не применяли средства ПВО при атаке из-за двух гражданских самолетов в небе. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, 13 октября с 23:35 до 23.39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры, также была уничтожена вышка связи.

"В результате удара израильской авиации погиб один сирийский военнослужащий, еще трое получили ранения. Заводу нанесен материальный ущерб. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск", - сказал Кулить.

Он добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 10 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). В провинции Идлиб в результате сброса гранаты с запущенного террористами из района населенного пункта Калаз-Фаукани квадрокоптера на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу трое военнослужащих сирийской армии получили ранения.