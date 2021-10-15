Источник: главное командование ВМФ РФ переименовало стелс-корветы "Ретивый" и "Меркурий"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) РФ решило переименовать два строящихся корвета проектов 20380 и 20386 - "Ретивый" и "Меркурий". Об этом ТАСС сообщили несколько источников в кораблестроительной отрасли.

По их словам, корвет проекта 20380 "Ретивый" переименован в "Меркурий", а стелс-корвету проекта 20386 "Меркурий" возвращено имя, данное ему при закладке - "Дерзкий". Цель подобных переименований не известна.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоялся технологический спуск головного корвета проекта 20386 "Меркурий" на воду. Церемония закладки головного корвета под названием "Дерзкий" прошла 28 октября 2016 года. 23 апреля 2019 года в присутствии главы государства на заводе была произведена стыковка блоков корпуса этого корвета, уже как "Меркурия".

"Ретивый" - пятый корвет проекта 20380 питерской постройки. В данный момент находится на испытаниях. Он был заложен на "Северной верфи" 20 февраля 2015 года, а спущен на воду 12 марта 2020-го. Предыдущие четыре корвета - "Сообразительный", "Стерегущий", "Стойкий" и "Бойкий" - несут службу на Балтийском флоте.

При строительстве многоцелевых корветов (сторожевых кораблей) ближней морской зоны проектов 20380/20386 используется технология "стелс". Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корвета. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.