Корабли России и Китая на учениях в Японском море отработали борьбу с минной опасностью

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Корабли ВМФ России и ВМС Китая на учениях "Морское взаимодействие - 2021" в Японском море провели артиллерийские стрельбы по макету мины, отрабатывая борьбу с минной опасностью, сообщила в пятницу пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"В ходе первого этапа учения базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечивали развертывание сил в акватории Японского моря. <...> На полигоне боевой подготовки объединенным отрядом отработаны задачи по противоминной обороне кораблей. В рамках этого эпизода корабли провели артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства", - говорится в сообщении.

Учения проходят в Японском море 14-17 октября. Военно-морской флот России представлен большим противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Помимо корабельной составляющей к российско-китайским учениям привлечены 12 самолетов и вертолетов морской авиации ТОФ и ВМС НОАК.