Шойгу приказал обеспечить учебные заведения ВДВ виртуальными тренажерами десантирования

ОМСК, 15 октября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Омского кадетского военного корпуса, где создан уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки, распорядился обеспечить до конца года все десантные образовательные учреждения системы Минобороны России интерактивными виртуальными тренажерами десантирования. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"У нас во всех десантных учебных заведениях должны появиться [такие тренажеры]. До конца года доложить по полному оснащению", - сказал Шойгу.

В пресс-службе Минобороны отметили, что в Омском кадетском корпусе создан уникальный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки. "Высокотехнологичное пространство позволяет получать знания и навыки по военно-тактическим дисциплинам, моделировать различные условия выполнение боевых задач", - отметили в пресс-службе.

В состав комплекса, который продемонстрировали министру обороны, входит настенная визуализация с интерактивными стендами и проекционной панорамой, тренировочные парашютные тренажеры с применением технологий виртуальной реальности, аппаратный стенд боевой машины десанта (БМД) на динамической платформе и др. В учебной программе комплекса заложен полный цикл воздушно-десантной подготовки, в том числе выполнение практического десантирования на полигоне учебного центра ВДВ.

Об училище

Обучение воспитанников училища идет с углубленным освоением всех предметов, обязательных для средней школы, дополнительными занятиями по другим дисциплинам, включая военные.

Специальные аудитории по физике, химии, биологии оснащены новейшими приборами для проведения научных опытов. При изучении иностранных языков используются лингафонные системы интерактивного общения. В учебном заведении есть мастерские по авиа- судомоделированию, класс для обучения вождению на автомобиле, зал для уроков по танцам и пению, шахматный клуб, фото- и видеостудии.

Омский кадетский военный корпус - старейшее военное учебное заведение России за Уралом, ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. Из стен корпуса вышли 152 георгиевских кавалера, 80 Героев Советского Союза, 8 Героев Российской Федерации, пять полных кавалеров ордена Славы, а 305 выпускников корпуса стали генералами.

Новый комплекс Омского кадетского корпуса был открыт 1 сентября 2021 года. Он был возведен после признания аварийным летом 2020 года старого здания образовательного учреждения. Уже проходящие обучение кадеты провели прошлый учебный год в кадетских училищах в других городах.