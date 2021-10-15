В России возродили производство револьвера "Наган"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Частная российская компания "Сестрорецкий оружейный завод" запустила производство гражданской версии револьвера "Наган". Об этом сообщает корреспондент ТАСС со стенда компании на Московской международной выставке оружия и товаров для охоты "ORËLEXPO-2021".

Гражданский нарезной карабин сделан на базе оригинальных исторических образцов - револьверов "Наган" разных годов выпуска. У оружия установлен длинный ствол и деревянный приклад, что делает его соответствующим российскому оружейному законодательству (длина оружия более 800 миллиметров). Точным историческим прообразом нового револьвера стала удлиненная версия Нагана пограничной стражи Царской Армии, производившаяся в самом начале 20 века.

Как сообщили представители компании, данный образец может быть интересен как коллекционерам и любителям военной истории, так и охотникам. Планируется выпуск изделия в оригинальном калибре 7,62 на 38 миллиметров, так и охотничья версия в калибре 22 (мелкокалиберный патрон кольцевого воспламенения - 5,6 миллиметра).