Корабль ВМФ РФ пресек попытку эсминца США нарушить российскую госграницу в Японском море

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Эсминец Chafee ВМС США приблизился в пятницу к госгранице России и попытался пересечь ее. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня, 15 октября, около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы", - заявили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, БПК "Адмирал Трибуц" предупредил иностранный корабль о недопустимости подобных действий и о том, что он находится в районе, закрытом для судоходства из-за артиллерийских стрельб в рамках российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2021".

"После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы РФ в заливе Петра Великого", - рассказали в военном ведомстве. В соответствии с международными правилами мореплавания "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.

"Эсминец УРО Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17:50 отвернул на обратный курс, когда до БПК "Адмирал Трибуц" оставалось менее 60 м", - сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве назвали действия экипажа американского эсминца грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.Там добавили, что БПК "Адмирал Трибуц" продолжает выполнение задач в акватории Японского моря.

Об эсминце

Эсминец управляемого ракетного оружия USS Chafee был спущен на воду в 2002 году. Корабль относится к классу эсминцев Arleigh Burke. Способен развивать максимальную скорость 32 узла, экипаж - 380 человек. Основное вооружение - 96 пусковых контейнера системы Aegis, которые могут комплектоваться различными ракетами, такими как Tomahawk или ракетами ПВО - ПРО Standard Missile 3.

У корабля присутствует различное артиллерийское вооружение и шесть торпедных аппаратов. Авиагруппа эсминца состоит из двух вертолетов SH-60, размещенных в вертолетном ангаре.

Попытки пересечения границы

23 июня Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу его движения, после чего корабль покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

30 июня президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что ситуация с эсминцем была комплексной провокацией, которая "проводилась не только британцами, но и американцами". Российский лидер добавил, что заход Defender в российские территориальные воды в Черном море преследовал разведывательные цели.