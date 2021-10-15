Минобороны России опубликовало видео с попытавшимся нарушить границу эсминцем США

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео с эсминцем ВМС США "Чейфи" ("Chafee", DDG-90), на котором видно, как американские моряки пытаются обосновать невозможность смены курса в сторону российской границы необходимостью взлета вертолета.

Ранее российское военное ведомство сообщило, что в пятницу была пресечена попытка эсминца "Чейфи" нарушить границу РФ в Японском море. В ответ на предупреждение американский корабль поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и продолжил движение. Для того, чтобы вытеснить нарушителя от российских территориальных вод, к нему выдвинулся большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", и в результате "Чейфи" изменил курс, лишь когда до БПК оставалось менее 60 м.

На обнародованном Минобороны России видео можно наблюдать, как на борту американского корабля к взлету готовится вертолет SH-60, а также подняты флаги расцвечивания.

В своем заявлении российское ведомство указало, что действия экипажа "Чейфи" являются грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.