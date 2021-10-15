Российско-сербские экипажи МиГ-29 отработали перехват беспилотников на учениях

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Совместные российско-сербские экипажи истребителей МиГ-29 отработали в Сербии перехват низколетящих беспилотников. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"Совместные экипажи истребителей МиГ-29 отработали действия по перехвату малоскоростных низколетящих воздушных целей", - говорится в сообщении.

По информации МО РФ, летчики выполняли боевые маневры, в том числе боевые развороты, набор высоты по восходящей спирали со снижением скорости полета и последующим обозначением атаки цели.

"Помимо этого, были отработаны взлеты и посадки парой, а также наступательные и оборонительно-наступательные тактические приемы в ходе розыгрыша ближнего маневренного боя", - подчеркнули в военном ведомстве.

Летно-тактические российско-сербские учения "Барс-2021" продлятся до 16 октября. В них участвуют совместные экипажи РФ и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35.