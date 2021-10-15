{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минобороны России вызвало военного атташе США из-за инцидента с эсминцем в Японском море

Российское ведомство указало американскому военному атташе на непрофессиональные действия экипажа корабля
Вертолет на борту эсминца Chafee (DDG 90) ВМС США Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Вертолет на борту эсминца Chafee (DDG 90) ВМС США
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минобороны России вызвало американского военного атташе и указало ему на непрофессиональные действия экипажа эсминца ВМС США Chafee, который пытался нарушить российскую границу в Японском море. Об этом сообщили в пятницу журналистам в военном ведомстве.

На эту тему

"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минобороны, атташе указали на непрофессиональные действия американских моряков, грубо нарушивших правила предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

Атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве был приглашен в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России вечером 15 октября.

15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы. В свою очередь большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России "Адмирал Трибуц" не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы.

Теги
СШАРоссия
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Российские миротворцы стабилизировали обстановку в Карабахе после инцидента накануне
Минобороны Азербайджана 14 октября заявило, что военнослужащий вооруженных сил этой страны был убит снайпером в Нагорном Карабахе
Читать полностью