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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Российские миротворцы стабилизировали обстановку в Карабахе после инцидента накануне

Минобороны Азербайджана 14 октября заявило, что военнослужащий вооруженных сил этой страны был убит снайпером в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы стабилизировали обстановку в Нагорном Карабахе, где накануне произошло столкновение в Мартунинском районе. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"За прошедшие сутки зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Российским миротворческим контингентом обстановка стабилизирована, приняты меры по недопущению дальнейшей ее эскалации", - говорится в сообщении.

Как говорится в бюллетене, проводится разбирательство произошедшего столкновения.

"Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - подчеркнули в миротворческом контингенте.

Минобороны Азербайджана 14 октября заявило, что военнослужащий вооруженных сил этой страны был убит снайпером в Нагорном Карабахе. В то же время омбудмсен Армении Арман Татоян заявил о ранении в результате обстрела со стороны азербайджанских ВС шестерых военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Теги
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