Минобороны показало видео уничтожения в Сербии беспилотников комплексами "Панцирь"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения беспилотников силами расчетов комплексов ПВО "Панцирь" во время учений "Славянский щит - 2021" в Сербии. Видео предоставлено российским военным ведомством.

"Подразделения зенитных ракетных войск ВКС России и ПВО военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Сербия в ходе совместного учения 17 раз приводились в боевую готовность по обнаружению и сопровождению воздушных целей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

На кадрах видна работа отечественных комплексов "Панцирь" с применением как ракетного вооружения, так и автоматических пушек калибра 30 мм.

В качестве одной из показанных целей выступал беспилотный вертолет, который в итоге был поражен очередью из пушки.

В рамках совместных учений на авиабазе Батайница сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка ПВО. Подразделения совместной группировки заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии. В учениях принимают участие подразделения, оснащенные ЗРПК "Панцирь-С" ВКС России и ВВС и войск ПВО Сербии, а также сербское зенитное ракетное соединение, оснащенное комплексами "Нева-М1Т".