Спасательный буксир "Капитан Гурьев" вернулся в Новороссийск из Индийского океана

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Спасательный буксир Черноморского флота "Капитан Гурьев" возвратился в Новороссийск после выполнения задач в Индийском океане. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе флота.

Экипаж буксира обеспечивал участие сборной команды ВМФ России в международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина-2021", который проходил в Иране, а также осуществил аварийно-спасательное обеспечение отряда кораблей Тихоокеанского флота в рамках межфлотского перехода из Балтийского моря к пунктам базирования на Дальнем Востоке.

"Экипаж спасательного буксирного судна "Капитан Гурьев" из состава отряда аварийно-спасательных судов Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота возвратился в пункт базирования после выполнения задач в Индийском океане", - говорится в сообщении.

В настоящее время экипаж спасательного судна отшвартовался в Цемесской бухте Новороссийска, отметили в пресс-службе. Военные моряки осуществляют пополнение запасов материальных средств и осмотр корабельных систем и механизмов. После выполнения всех мероприятий экипаж продолжит выполнение своих задач.