В Египте пройдут российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы - 2021"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Совместные российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы - 2021" пройдут с 17 по 29 октября в Египте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Арабской Республике Египет пройдут совместные российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы - 2021" с практическим десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе активной фазы разведчики в составе передового отряда совершат десантирование на управляемых парашютных системах типа "крыло" в район предстоящих действий войск для организации обеспечения высадки основных сил совместного российско-египетского воздушного десанта.

Затем самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76МД и ВВС Египта С-130 "Геркулес" доставят в назначенный район парашютным способом личный состав и технику, под прикрытием огня которой десантники блокируют захваченный боевиками населенный пункт.

На завершающем этапе учений будет отработано уничтожение разрозненных бандгрупп. Затем в ходе ведения рейдовых действий военные перекроют каналы поставки в приграничную зону боеприпасов и запасов материальных средств для боевиков.

В совместных учениях от РФ будет задействовано около 100 военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, шесть боевых машин десанта БМД-2 и четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76МД. От египетской стороны планируется привлечь более 400 военнослужащих усиленного парашютно-десантного подразделения, самолеты С-130 "Геркулес" и тяжелые военно-транспортные вертолеты "Чинук".