Источник: корвет и подлодки Тихоокеанского флота зашли в Коломбо для пополнения запасов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота, выполняющий переход с Балтики к местам постоянного базирования, зашел в порт Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"Отряд кораблей и подлодок ТОФ во главе с корветом "Гремящий" после форсирования Баб-эль-Мандебского пролива, прохождения Аденского залива и западной части Индийского океана 16 октября зашел в порт Коломбо и в течение трех дней будет пополнять запасы", - сказал собеседник агентства.

Корвет "Гремящий" - головной корабль проекта 20385, построенный на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) и переданный ВМФ России 29 декабря 2020 года. "Гремящий" отправился на Дальний Восток в августе в составе отряда во главе с большим противолодочным кораблем Северного флота "Вице-адмирал Кулаков", который позднее вошел в состав Средиземноморской эскадры ВМФ.

Также в состав отряда входят подводные лодки "Петропаловск-Камчатский" и "Волхов", построенные на "Адмиралтейских верфях" по проекту 636.3. Они были переданы военным 25 ноября 2019 года и 24 октября 2020 года соответственно.

Корвет и обе подлодки являются носителями крылатых ракет "Калибр". Одним залпом они могут запустить до 20 ракет этого типа.