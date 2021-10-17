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Российский МиГ-31 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Японским морем

Нарушения государственной границы РФ не допущено, отметили в Национальном центре управления обороной
Истребитель МиГ-31 Лев Федосеев/ТАСС, архив
Описание
Истребитель МиГ-31
© Лев Федосеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил в воскресенье стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США над Японским морем. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

Как пояснили в центре, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили цель, приближавшуюся к границе, над нейтральными водами Японского моря. Для ее опознавания в воздух подняли МиГ-31 из состава дежурных сил Восточного военного округа.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря <...> Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.

В центре также подчеркнули, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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