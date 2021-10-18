Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2021" завершились в Японском море

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Трехдневные учения Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая "Морское взаимодействие - 2021" завершились в Японском море. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Всего в ходе учения российские и китайские моряки выполнили более 20 различных боевых упражнений", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, учения стартовали 14 октября. В рамках практических этапов корабли двух стран на морских полигонах отработали задачи по противоминной обороне с выполнением артиллерийских стрельб. "В рамках тренировки по противовоздушной обороне отряда корабли противодействовали многофункциональным истребителям Су-30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и вертолетам морской авиации Тихоокеанского флота", - рассказали в Минобороны России.

Также моряки попрактиковались в совместном тактическом маневрировании и организации связи. В рамках завершающего этапа корабли двух стран при поддержке самолетов противолодочной авиации нашли и заблокировали подводную лодку условного противника в назначенном районе. "Летчики палубных вертолетов имитировали посадку на корабли союзников с выполнением зависания над вертолетными площадками", - добавили в ведомстве.

С российской стороны в учениях были задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", два базовых тральщика, подводная лодка проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетный катер и спасательный буксир. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая - эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.