Источник: аэрофинишеры наземного "авианосца" в Крыму отремонтируют в 2022 году

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Аэрофинишеры наземного испытательного тренировочного комплекса (авиационного) НИТКА в крымских Саках, который является копией палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", отремонтируют в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник, близкий к силовым структурам Крыма.

"Ремонт авиафинишеров на комплексе НИТКА в Саках планируется в 2022 году. Его выполнят специалисты Пролетарского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По словам собеседника агентства, заключение контракта и завершение работ по подготовке конструкторской документации планируются к концу ноября. После выполнения работ срок службы тормозных машин на комплексе НИТКА в Саках будет продлен на 10-15 лет. Вплоть до настоящего времени при подготовке комплекса к приему самолетов палубной авиации ресурс тормозных машин продлевался отдельными решениями.

Сейчас комплекс НИТКА в Саках используется для подготовки летчиков 100-го отдельного корабельного авиаполка (ОКИАП) морской авиации Северного флота (СФ) на самолетах МиГ-29К/КУБ. Недавно такую же подготовку прошли летчики 279-го ОКИАП СФ.

Ранее пресс-служба СФ сообщила, что 279-й ОКИАП, на вооружении которого стоят самолеты Су-33 и Су-25УТГ, завершил подготовку на комплексе НИТКА в Саках. По ее данным, за более чем месяц к посадкам на палубу авианосца удалось подготовить семь летчиков, в том числе пятерых молодых пилотов палубной авиации. Все они совершили взлеты с корабельного трамплина на истребителе Су-33 и самостоятельно выполнили посадку на наземный тренажер с зацепом троса авиафинишера.

Про комплексы НИТКА

Комплексы НИТКА предназначены для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации. Для их подготовки предполагалось использовать два комплекса НИТКА в Саках и в Ейске. Про первый известно, что он нуждался в модернизации, про второй - что его ввод в строй неоднократно переносился.

Комплекс в Саках представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Габариты летного поля эквивалентны летной палубе "Адмирала Кузнецова".