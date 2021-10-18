Совет "Краповых беретов" опроверг информацию о конфликте на испытаниях в Ставрополье

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Совет "Краповых беретов" по итогам проверки выяснил, что информация о драке и мошенничестве на испытаниях на получение краповых беретов в Ставропольском крае не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил основатель традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета, Герой России Сергей Лысюк. Советы "Краповых беретов" принимают решение о их присвоении.

Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал из-за мошенничества во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет, когда якобы одну из групп претендентов подвезли на машинах, что в итоге привело к массовой драке.

"Подняли все материалы, которые были изложены в СМИ, и провели опрос тех инструкторов, которые принимали участие в испытаниях. В материалах говорилось, что якобы были случаи мошенничества со стороны участников по поводу попыток обхитрить и проехать на машине, это не подтвердилось. Когда проходит марш, то во время него идет колонна испытуемых, они сопровождаются группой 20-30 человек, которые двигаются по бокам, впереди и с тыла, у каждого своя задача. Рядом движутся автомобиль скорой помощи и машина "Камаз", которая собирает людей, сошедших с маршрута. Инструкторы подтвердили, что никакого подвоза на машине не было", - сказал он.

Кроме того, Лысюк также отметил, что информация о драке также не подтвердилась. "В материалах СМИ был следующий момент, что якобы была драка. Никакой драки не было. Выстрелы, которые там якобы применяли для успокоения драки, это разряжание оружия. Дело в том, что испытуемые бегут с ним, и в конце марша они должны выстрелить и показать готовность оружия, это отстреливание патронов", - подчеркнул Лысюк.

Ранее в Росгвардии также опровергли информацию о драке на испытаниях по получению крапового берета в Ставропольском крае. Сергей Лысюк сообщил ТАСС, что главный совет "Краповых беретов" разберется в сложившейся ситуации.

Краповый берет является символом чести, отваги, профессионального мастерства военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Росгвардии и отличительным знаком наиболее подготовленных спецназовцев. Претенденты на право ношения крапового берета в течение нескольких часов совершают многокилометровый марш в боевой экипировке и с оружием, в ходе которого преодолевают водные преграды, затяжные подъемы, зараженные участки местности, отрабатывают действия по отражению внезапного нападения.