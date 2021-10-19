В Египте стартовали совместные российско-египетские учения десантников

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Совместные российско-египетские учения десантников "Защитники дружбы - 2021" стартовали в Египте. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На военной базе парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет (АРЕ) в пригороде Каира городе Иншас состоялась торжественная церемония открытия пятых совместных российско-египетских совместных учений Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта "Защитники дружбы - 2021", - отмечается в сообщении.

По данным российского военного ведомства, более 100 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, преодолев более 3 тыс. км, прибыли на военную базу парашютно-десантный войск египетских вооруженных сил, где со вторника "приступят к слаживанию сводного парашютно-десантного подразделения".

Всего от ВДВ России и парашютно-десантных войск вооруженных сил АРЕ в учениях задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих, а также самолеты Ил-76МД ВКС России и С-130 "Геркулес" и тяжелые военно-транспортные вертолеты "Чинук" ВВС Египта.