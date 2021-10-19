Судно для подготовки морских вертолетчиков ВМФ спустили на воду на Волге

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Морское специальное судно проекта 14400 для подготовки вертолетчиков морской авиации Военно-морского флота РФ спущено на воду на Волге на верфи в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Морское специальное судно проекта 14400 выведено из эллинга Судоремонтно-судостроительной корпорации в Городце Нижегородской области", - сказал он, не уточнив точную дату спуска на воду.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Судно водоизмещением около 900 тонн для подготовки вертолетчиков морской авиации ВМФ России было заложено в 2018 году. Предполагается, что в Ейске оно будет обеспечивать работу 859-го Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России.

Проект судна разработан в Центральном конструкторском бюро "Балтсудопроект", являющемся подразделением Крыловского государственного научного центра.