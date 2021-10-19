Новая ракета комплекса "Бал" позволит поражать цели на дальности свыше 500 км

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) "Бал" после испытаний новой ракеты увеличена вдвое, она также получила возможность кроме кораблей поражать наземные цели. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК "Бал" подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле", - сказал он.

По словам собеседника агентства, новые возможности "Бала" сделали его сопоставимыми по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК "Бастион", использующим сверхзвуковую ракету "Оникс" (комплекс и ракета разработаны в НПО машиностроения).

В корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где разработали и производят комплекс "Бал", не стали комментировать ТАСС эту информацию.

БРК "Бал" имеет на вооружении ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 и 260 км соответственно. Модернизированная ракета Х-35Э с дальностью до 300 км может наводиться через беспилотник. В Вооруженных силах РФ комплекс используется в тандеме с БРК "Бастион". Про последний сообщалось, что в ходе боевых действий в Сирии он применялся для стрельбы по наземным целям. "Бал" может одним залпом выпустить 32 ракеты, еще 32 ракеты у него в боезапасе. Он в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.