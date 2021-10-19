Российские миротворцы доставили 10 тонн гумпомощи жителям Нагорного Карабаха

Автомобильная колонна с гуманитарной помощью в сопровождении военной автоинспекции и военнослужащих российского миротворческого контингента проследовала из аэродрома Эребуни в Ереван, а затем в Степанакерт через Лачинский коридор.

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ, 19 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы доставили в Степанакерт 10 тонн гуманитарного груза для жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"10 тонн гуманитарного груза из Еревана доставлены. Обувь, одежда, школьные принадлежности, бытовая химия, газовые печки, горелки - все это будет роздано беженцам, многодетным семьям, пострадавшим и вынужденным переселенцам в Нагорном Карабахе", - приводит военное ведомство слова представителя российского миротворческого контингента Дмитрия Тусиди.

В Минобороны РФ также отметили, что после сбора и обработки информации специалистами центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента будет организована гуманитарная акция и передача помощи жителям отдаленных населенных пунктов вблизи линии разграничения Нагорного Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении, с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в регионе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.