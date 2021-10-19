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Шойгу: полноценное вступление Ирана в ШОС укрепит сотрудничество Тегерана с Москвой

Министр обороны заявил, что Иран является активным игроком в регионе и особенно в Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа)
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ТЕГЕРАН, 19 октября. /ТАСС/. Полноценное вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества улучшит взаимодействие Тегерана и Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в ходе встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Хосейном Багери, которая прошла в российской столице.

"Официальное членство Ирана в ШОС приведет к укреплению его сотрудничества со странами - членами организации, включая Россию", - цитирует Шойгу иранское агентство IRNA. Он добавил, что "Иран является активным игроком в регионе и особенно в Сирии, и Москва заинтересован в развитии отношений с Тегераном".

Багери прибыл 17 октября с официальным визитом в Москву в рамках четырехдневного визита. В понедельник он провел переговоры с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.

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