Спецназ ЦВО впервые применил новую тактику "Тигровая карусель" на учениях в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условного противника с применением нового метода повышенного темпа стрельбы "Тигровая карусель" на тактико-специальных учениях, завершившихся в четверг на полигоне Шилово в Новосибирской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"По замыслу учения незаконное вооруженное формирование (НВФ) на легкобронированной технике предприняло попытку нападения на систему опорных пунктов и позиций подразделения, имея численное превосходство. При приближении колонны техники НВФ на прицельное расстояние экипажи бронеавтомобилей "Тигр" уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника, используя тактику "Тигровая карусель", особенностью которой является попарная, поочередная стрельба из крупнокалиберных пулеметов "Корд" и маневр на машинах, позволяющие вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки", - говорится в сообщении с уточнением, что эту тактику апробировали впервые.

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих, были задействованы около 30 единиц военной и специальной техники.