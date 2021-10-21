Сирийский военнослужащий погиб в результате минометного обстрела в Алеппо

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Военнослужащий армии Сирии погиб в результате минометного обстрела около населенного пункта Мизнас в провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В провинции Алеппо в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района населенного пункта Кафер-Нуран по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизнас, погиб военнослужащий сирийской армии", - сказал он.

Также, по словам представителя Минобороны РФ, один сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела террористами из района города Текад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Аджель.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.