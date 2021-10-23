Боевые корабли РФ и Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая с 17 по 23 октября впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран. В рамках патрулирования группировка кораблей впервые прошла через Сангарский пролив", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в составе совместного отряда из 10 кораблей Российская Федерация была представлена силами Тихоокеанского флота - кораблем измерительного комплекса "Маршал Крылов", большими противолодочными кораблями "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий". С китайской стороны были задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также корабль комплексного снабжения "Дунь Пин Ху".

Моряки России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок. Всего за время практических действий корабли преодолели свыше 1700 морских миль.

Ранее сообщалось, что в Японском море прошли трехдневные учения Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил Китая "Морское взаимодействие - 2021".