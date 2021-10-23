Платформа для создания силовых установок для беспилотников появится в России к 2024 году

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Платформа для создания вспомогательных силовых установок для дронов может появиться в России к 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной технологической инициативы Aeronet. Соответствующая разработка уже ведется, а до 2026 года техническое решение принесет выручку в 50 млн рублей. Платформу разрабатывает "Проблемная лаборатория Турбомашины".

"Платформа будет представлять собой набор готовых технических решений и технологий, которые будут использоваться всеми участниками рынка на равноправной недискриминационной основе. Они смогут получать доступ к ПО и техдокументации через облачный сервис. На основе разработанных и испытанных в рамках проекта сертифицированных конструкций ключевых изделий платформы распределительной силовой установки (РСУ) будут разработаны масштабируемые инженерные решения - цифровые двойники и расчетные математические модели - для всей линейки РСУ. В процессе испытаний будет проведена их валидация (подтверждение соответствия требованиям к авиационным силовым установкам)", - сообщил участник рынка AeroNet и гендиректор "Проблемных лабораторий Турбомашин" Павел Булат.

В Aeronet пояснили, что сейчас в России не выпускаются и не разрабатываются электрические, газотурбинные и воздушно-реактивные двигатели для летательных аппаратов со взлетным весом до 1,5 тонн. Вспомогательная силовая установка (ВСУ), ядром которой является двигатель, включает также источник энергии, устройство создания тяги и другие элементы. Платформа же представляет собой возможность для создания распределительной силовой установки (отличается от ВСУ тем, что все элементы могут быть размещены в разных местах планера.

"РСУ позволяют создавать нестандартные аэродинамические компоновки, в которых источники энергии и устройства создания тяги распределены по планеру", - отметили в Aeronet.

Платформа позволит создателям дронов сократить время разработки серийных образцов техники на 24 месяца, а количество деталей - в три раза, снизив при этом стоимость конечного изделия на 40-60%, добавил Булат.