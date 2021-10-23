Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. НАТО последовательно стягивает силы к границам РФ на фоне призывов к военному сдерживанию России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ответ на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Взаимодействие России и НАТО: хуже не будет, потому что некуда

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО", - сказал Шойгу.

По мнению главы Минобороны РФ, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой. "Реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", - сказал Шойгу.