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Отношения России и НАТО

Шойгу заявил, что НАТО стягивает силы к границам России

По мнению главы Минобороны, альянс не готов к равноправному диалогу
Министр обороны России Сергей Шойгу Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. НАТО последовательно стягивает силы к границам РФ на фоне призывов к военному сдерживанию России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ответ на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО", - сказал Шойгу.

По мнению главы Минобороны РФ, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой. "Реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", - сказал Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияОтношения России и НАТО
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