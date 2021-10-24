Российская военная база в Таджикистане до конца года обновит парк боевых машин

ДУШАНБЕ, 24 октября. /ТАСС/. Российская 201-я военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин, до конца 2021 года она получит 30 улучшенных танков Т-72Б3М. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко.

"В настоящее время проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники. До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций", - сказал Охрименко.

Недавно на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы поступила партия боевых машин пехоты БМП-2 современной модификации, поставлены новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд" калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили "Линза", техника служб тылового и технического обеспечения.

Начальник штаба отметил, что личный состав соединения в ходе учений различного уровня успешно осваивает новое вооружение, отрабатывает эффективные формы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

По его словам, в совместных учениях ОДКБ "Взаимодействие-2021" и специальных учениях "Эшелон-2021" и "Поиск-2021", которые отрабатывались на таджикистанских полигонах "Харб-Майдон" и "Момирак", основу российского контингента составлял личный состав 201-й военной базы. К практическим действиям было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих соединения.

Обучение специалистов

Российская 201-я военная база в Таджикистане ежегодно обучает до 1 тыс. младших специалистов для национальных вооруженных сил, рассказал Охрименко.

"Одной из задач соединения является подготовка младших специалистов армии Таджикистана по 14 основным специальностям. Ежегодно российские инструкторы готовят до одной тысячи военнослужащих национальных вооруженных сил", - сказал Охрименко, уточнив, что на сегодняшний день подготовку прошли уже более 6 тыс. человек.

Он отметил, что инструкторы российской военной базы обучают таджикистанских военнослужащих по следующим программам: наводчик-оператор, механик-водитель танка, боевой машины пехоты, наводчик бронетранспортера, командир реактивной системы залпового огня, наводчик самоходного артиллерийского орудия и другим специальностям.

Начальник штаба соединения отметил, что 201-я военная база полностью укомплектована военнослужащими по контракту, большинство из которых принимали участие в выполнении задач в Сирии. "Личный состав поддерживает высокий уровень боеготовности и готов реагировать на любые угрозы в Центрально-Азиатском регионе", - добавил он.

По его словам, на территориях военных городков, дислоцированных в Душанбе и Бохтаре, функционируют две школы военного ведомства, детский сад и госпиталь, оснащенный современным оборудованием. Завершено строительство нового солдатского общежития кубрикового типа. В соответствии с решением министра обороны, ведется строительство культурно-досугового центра и универсального спортивно-тренировочного комплекса "Старт".