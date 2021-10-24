Книга о Военно-оркестровой службе ВС РФ вышла в честь 100-летнего юбилея

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Книга "Военно-оркестровая служба Вооруженных сил Российской Федерации. 100 лет" вышла в честь векового юбилея службы.

Открывается издание поздравлениями министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. "Сто лет назад коллектив формирования объединил ярких, талантливых музыкантов, увлеченных своим делом, бесконечно преданных искусству и армии. Многие из них оставили яркий след не только в отечественной, но и в мировой культуре, - говорится в поздравлении министра обороны. - Сегодня вы с честью продолжаете бесценные традиции своих предшественников, вносите весомый вклад в духовное и эстетическое развитие военнослужащих, их патриотическое воспитание и формирование лучших нравственных качеств".

Глава военного ведомства уверен, что созидательный труд военных музыкантов будет способствовать поддержанию высокого морального и боевого духа войск, совершенствованию исполнительского мастерства военных оркестров и популяризации лучших музыкальных произведений.

Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что во все времена военная музыка играла важную роль в достижении требуемого уровня боеготовности войск, их морально-психологического состояния и напрямую влияла на результат ведения боевых действий, а в конечном счете способствовала победе над противником. "И сегодня в заполярных гарнизонах, высокогорных подразделениях, на боевых кораблях и в горячих точках военные музыканты своим творчеством поднимают боевой дух войск", - отмечается в тексте.

Также в книгу вошли поздравления руководителя дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Сергея Смирнова, народного артиста РФ Игоря Бутмана. В книге рассказывается об истории развития службы, приводятся редкие исторические документы и фотографии. Издание выпущено под общей редакцией начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ - главного военного дирижера генерал-майора Тимофея Маякина.

В этом году Военно-оркестровая служба ВС РФ отмечает 100-летие со дня образования. Празднование юбилея музыканты решили приурочить к 140-летию одного из основателей службы - дирижера и композитора Семёна Чернецкого и провести смотр-конкурс военных дирижеров всех военных округов и Северного флота. Гала-концерт с участием победителей пройдет в воскресенье в Центральном академическом театре Российской армии. В эти дни свыше 220 военных оркестров дадут концерты для почитателей духовой музыки.