Источник: "десантник" ВМФ России в роли минного заградителя может "закрыть" любой пролив

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 в случае использования в качестве минного заградителя способен "закрыть" не только любую проливную зону, но и целую морскую акваторию. Об этом ТАСС сообщил источник в судостроительной отрасли.

"С учетом возможностей и размерений БДК проекта 11711 способен принять сотни морских мин в зависимости от их предназначения. Этого количества достаточно, чтобы заблокировать не только любую проливную зону, но и обширные морские акватории", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее о возможности использования БДК этой серии для постановки минных заграждений через кормовую аппарель сообщалось в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По данным источника ТАСС, все БДК предыдущего поколения имеют возможность применения в качестве минных заградителей. В настоящее время в боевом составе Военно-морского флота (ВМФ) России имеется два "десантника" проекта 11711 - "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Еще два корабля модернизированного проекта "Кайман" - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин" - строятся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Они будут отличаться от предшествующих вариантов повышенными эксплуатационными возможностями и составят основу обновленных десантных сил ВМФ РФ.

Водоизмещение БДК проекта 11711 - свыше 6 тыс. тонн. Каждый из них способен при выполнении миссии "десантника" транспортировать до 13 основных боевых танков, или до 36 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, или до 30 машин, а также батальон морской пехоты.