Более 14 тыс. военнослужащих ВВО приняли участие в учениях по противодействию терроризму

ТАСС, 25 октября. Учения подразделений Восточного военного округа (ВВО), предназначенных для противодействия терроризму, прошли в 11 субъектах Дальнего Востока, в них приняли участие более 14 тыс. военных. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"В 11 субъектах Дальнего Востока состоялось учение подразделений противодействия терроризму Восточного военного округа. К мероприятиям привлекались более 14 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун", - говорится в сообщении.

В регионах дислокации ВВО были развернуты межведомственные оперативные группы по управлению силами и средствами противодействия терроризму, проверены воздушные группы объединения ВВС и ПВО, подразделения антитеррора соединений и воинских частей округа и другие организации военного округа. Для групп противодействия терроризму были созданы ситуации, основанные на современной тактике действий террористов. Войска отражали нападения на военные и социально значимые объекты, в частности склады с вооружением и горюче-смазочными материалами, командные пункты, штабы, парки боевых машин.

"Учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, особое внимание уделялось противодействию БЛА квадрокоптерного типа, применению средств РЭБ "Лесочек", "Житель", - уточнила пресс-служба.