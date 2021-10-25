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Главкомы Сухопутных войск РФ и Шри-Ланки обсудили в Москве совместную боевую подготовку

Во время визита командующий сухопутными войсками Шри-Ланки Шавендра Сильва возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков и исполняющий обязанности начальника Штаба обороны, командующий Сухопутными войсками Шри-Ланки генерал Шавендра Сильва обсудили совместные мероприятия боевой подготовки на встрече в Москве. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

"В ходе встречи военачальники обсудили вопросы развития сотрудничества по линии сухопутных войск двух стран, обучения ланкийских офицеров и военнослужащих в вузах Минобороны России, проведения совместных мероприятий боевой подготовки, а также участие военнослужащих Шри-Ланки в проведении Армейских международных игр", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что во время визита командующий сухопутными войсками Шри-Ланки возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

"В рамках работы спланировано посещение военно-учебных заведений военной делегацией Шри-Ланки, в том числе Московского высшего общекомандного училища и Михайловской военной артиллерийской академии, а также Кантемировской танковой дивизии Западного военного округа", - добавили в Минобороны.

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Шри-ЛанкаРоссия
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