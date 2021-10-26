Залповый пуск ракет "Оникс" и "Калибр" с АПЛ "Новосибирск" планируется в ноябре

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пуски крылатых ракет "Оникс" и "Калибр-ПЛ", в том числе один залповый, с атомной подводной лодки (АПЛ) "Новосибирск" проекта 885М (шифр "Ясень-М") запланированы на середину ноября. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"По программе госиспытаний "Новосибирска" на середину ноября предусмотрены пуски крылатых ракет "Оникс" и "Калибр-ПЛ" как с надводного, так и с подводного положения. Среди них один будет залповым", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что АПЛ "Новосибирск" впервые вышла в море на заводские ходовые испытания (ЗХИ) в июле. Также в ходе Международного военно-морского салона глава ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что после завершения ЗХИ у этой подлодки начнутся государственные испытания и в конце 2021 года ее планируют передать флоту.

АПЛ "Новосибирск" - первая серийная субмарина проекта 885М "Ясень-М". Была спущена на воду 25 декабря 2019 года. Основное ударное оружие кораблей этого проекта - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс". В перспективе они получат гиперзвуковые ракеты "Циркон", испытания которых начались с АПЛ "Северодвинск" семейства "Ясень" в начале октября 2021 года.

Головная подлодка проекта "Ясень-М" "Казань" была передана Северному флоту 7 мая 2021 года. 30 июля на предприятии "Севмаш" в Северодвинске состоялся спуск на воду подлодки "Красноярск" этого же проекта.