МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские военные инспекторы проверят объект Вооруженных сил Литвы. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта Вооруженных сил Литвы. Посещение по оценке будет проводиться 26 октября 2021 года в течение одного дня", - уточнил он.

По словам Рыжкова, такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения инспекторы осмотрят военный объект в месте его обычного расположения в мирное время. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.