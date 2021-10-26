Госдума закрепила право отставников ВМФ носить кортики без оформления разрешения

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении правительственный законопроект, позволяющий офицерам Военно-морского флота (ВМФ) России в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не оформляя для этого специальное разрешение.

"Законопроектом предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия", - говорится в пояснительной записке.

Согласно действующей редакции статьи 19 закона "Об оружии", куда предложены поправки, уволенные в запас военнослужащие обязаны в двухнедельный срок со дня получения кортика подать заявление о регистрации оружия. В кабмине отмечают, что с учетом цели передачи кортиков и их предназначения (пожизненное хранение и ношение с военной формой одежды, соблюдение воинских традиций и ритуалов) порядок их оборота "целесообразно установить без ведения учета в Росгвардии".

При этом в редакции первого чтения законопроекта руководителям государственных военизированных организаций предоставлялось право передавать кортики для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды гражданам РФ, уволенным и увольняемым из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, по их заявлению. Поправкой ко второму чтению уточняется, что руководители государственных военизированных организаций и уполномоченные ими должностные лица передают кортики уволенных или увольняемых с военной службы гражданам, которые не имеют "заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием".