Минобороны России показало кадры освобождения контейнеровоза в Гвинейском заливе

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Минобороны России распространило видео освобождения контейнеровоза "Люция" от пиратов морской пехотой большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" в Гвинейском заливе.

На видео, предоставленном военным ведомством, показана высадка российских морпехов на контейнеровоз и осмотр корабля.

Ранее в Минобороны сообщили, что 25 октября в Гвинейском заливе нападению пиратов подвергся контейнеровоз "Люция", идущий под флагом Панамы из Того в Камерун. После получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Пираты покинули судно при подлете военного вертолета. Позже с БПК "Вице-адмирал Кулаков" на борт контейнеровоза высадилась группа антитеррора, она освободила экипаж и приступила к досмотру судна.

В Гвинейском заливе в течение трех недель действуют отряд кораблей и судов Северного флота в составе спасательного буксирного судна "Алтай", среднего морского танкера "Академик Пашин" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков". Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя с помощью палубной авиации мониторинг надводной обстановки.