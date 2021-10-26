Десантники РФ и Египта выполнили групповые прыжки на учениях "Защитники дружбы - 2021"

КАИР, 26 октября. /ТАСС/. Российские и египетские десантники выполнили во вторник групповые прыжки с парашютом перед заключительным этапом проходящих под Каиром учений "Защитники дружбы - 2021". Военнослужащие отработали совместное десантирование с самолетов Ил-76МД ВКС России приблизительно в 60 км от египетской столицы.

Учения ВДВ России и парашютно-десантных войск Египта начались неделю назад на базе в районе города Иншас. Как сообщали в Минобороны РФ, участие в маневрах с российской стороны принимают более 100 военнослужащих десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского десантно-штурмового горного соединения, четыре Ил-76МД военно-транспортной авиации и техника в составе шести боевых машин десанта и двух автомобилей подразделения обеспечения. Также задействованы свыше 400 египетских военнослужащих, самолеты С-130 "Геркулес" и тяжелые военно-транспортные вертолеты "Чинук" ВВС АРЕ.

Десантники уже провели тренировку совместной высадки с вертолетов, отработали взаимодействие при подготовке и ведении боевых действий в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях пустынной местности. Утром во вторник два Ил-76МД вместе с египетскими С-130 и C-295 вылетели с авиабазы "Каир-Восточный" в районе столичного международного аэропорта, доставили военнослужащих к месту высадки. 27 октября они и еще два российских транспортника с техникой примут участие в главной фазе учений, будет проведено показательное десантирование в Иншасе.

Учения "Защитники дружбы - 2021" проходят в пятый раз, они завершатся 29 октября. До этого десантники из РФ и Египта отрабатывали совместные действия в российских и в египетских городах. В 2019 году в учениях приняли участие военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии.