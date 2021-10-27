На Камчатке прошли учения по отражению нападения диверсантов на пункт базирования подлодок

ВИЛЮЧИНСК (Камчатка), 27 октября. /ТАСС/. Отряд по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провел на Камчатке специальные учения по отражению нападения диверсионной группы условного противника на пункт постоянной дислокации подводных лодок Тихоокеанского флота.

"По легенде учений неизвестная группа лиц на скоростном катере предприняла попытку прорыва в пункт постоянной дислокации подводных лодок Тихоокеанского флота. Получив сигнал, подразделение отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами по тревоге выдвинулось в указанный район на противодиверсионном катере типа "Грачонок", - рассказали в среду журналистам в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту о сценарии маневров.

Отрезав прямой путь к подводным лодкам флота, группа захвата отряда на быстроходных лодках Бл-680 и Бл-860 выдвинулась к судну-нарушителю, где при задержании уничтожила часть условных диверсантов. Оставшиеся нарушители в водолазном снаряжении успели уйти под воду. Для их поиска и уничтожения на катере типа "Грачонок" задействовали поисковую станцию с гидроакустическим комплексом "Кальмар". Выбравшиеся в районе пирсовой зоны подводных сил Тихоокеанского флота диверсантов блокировали и уничтожили бойцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Как уточнили в пресс-службе, в тренировке задействовали около 50 военнослужащих, противодиверсионный катер проекта "Грачонок" и быстроходные лодки отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Также на зачетном учении боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" отработали действия по защите подводных сил Тихоокеанского флота от воздушного нападения условного противника с электронными пусками зенитных ракет. "В учениях было задействовано более 200 военнослужащих и порядка 10 единиц военной техники", - рассказал журналистам в среду командир дивизиона С-400 майор Александр Бурмистров.

В округе также подчеркнули, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и являются этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые в 2022 году станут основным мероприятием боевой подготовки войск Восточного военного округа.