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Начальник штаба ТОФ назвал ракету "Булава" неуязвимой для любых систем ПРО

Ракета проста в обслуживании и способна маневрировать на разгонном участке, отметил контр-адмирал Аркадий Наварский

ВИЛЮЧИНСК /Камчатка/, 27 октября. /ТАСС/. Российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 "Булава" неуязвимы для любой системы противоракетной обороны. Об этом сообщил журналистам в среду начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.

"Главные достоинства "Булавы" - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО", - сказал он.

Носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава" являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей".

В декабре 2020 года ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил залповый пуск четырьмя ракетами "Булава".

Кроме того, ракетный подводный крейсер "Князь Олег" 21 октября в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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