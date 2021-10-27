Робот "Маркер" может поражать цели одновременно разными типами вооружения

"В "Маркере" использована новая схема приводных решений, при которой оптико-электронный приборный блок, ведущий наблюдение, захват объекта и его сопровождение, находится в центре и имеет собственные отдельные приводы, а приводы для установки полезной нагрузки (вооружения) находятся справа и слева от него и действуют отдельно, не связанно между собой. Такая компоновка позволяет вести одновременное поражение целей различными типами вооружения одновременно", - сказал Богданов.

По словам главного конструктора, точность и скорость работы позволяет поражать не только наземные цели, но и мини-беспилотники.

Раннее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что робототехническая платформа в охранном исполнении начала патрулирование космодрома Восточный. По его словам, она работала как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах. Платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника".