Ракетоносцы Ту-160 в сопровождении МиГ-31 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Полет ракетоносцев над Баренцевым и Норвежским морями

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Полет продолжался около восьми часов.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - добавили в министерстве.

В МО РФ подчеркнули, что самолеты российской дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в Минобороны.