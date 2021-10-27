{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ракетоносцы Ту-160 в сопровождении МиГ-31 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Полет продолжался около восьми часов
Полет ракетоносцев над Баренцевым и Норвежским морями
© Минобороны России

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили восьмичасовой полет над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Полет продолжался около восьми часов.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - добавили в министерстве.

В МО РФ подчеркнули, что самолеты российской дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в Минобороны.

Теги
Россия
Российские и египетские десантники провели активную фазу учений "Защитники дружбы - 2021"
В активной фазе учений приняли участие около 200 военнослужащих двух стран
Российские и египетские десантники провели активную фазу учений "Защитники дружбы - 2021"
Читать полностью