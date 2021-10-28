Завод по производству автоматов АК-103 в Венесуэле будет запущен до конца 2022 года

ЛИМА, 28 октября. /ТАСС/. Ввод в строй завода по производству автоматов Калашникова АК-103 в Венесуэле запланирован до конца 2022 года. Об этом в интервью ТАСС в преддверии международной выставки вооружений SITDEF 2021 сообщил генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"При отсутствии независящих от нас обстоятельств завершение строительства и ввод в эксплуатацию завода намечено до конца 2022 года", - сказал он.

По его словам, в 2021 году "Рособоронэкспорт" и российские подрядчики провели активную работу по строительству и оснащению завода, что было неоднократно отмечено венесуэльской стороной. "При этом, благодаря своевременному планированию и закупке инженерного оборудования, глобальное повышение цен не повлияло на ход выполнения работ", - добавил Михеев.

Как сообщил глава "Рособоронэкспорта", завод по производству АК-103 в Венесуэле может быть модернизирован после запуска производства. "Вопрос модернизации [завода] может быть рассмотрен в случае обращения венесуэльской стороны после начала его функционирования", - подытожил он.

Международный салон оборонных технологий SITDEF 2021 пройдет до 31 октября на территории главного штаба сухопутных войск в столице Перу. Выставка проводится раз в два года, начиная с 2007 года. "Рособоронэкспорт" является постоянным участником салона.