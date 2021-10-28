Учения по обороне побережья прошли на Сахалине

ПОЛИГОН УСПЕНОВСКИЙ /Сахалин/, 28 октября. /ТАСС/. Танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки "Гиацинт" задействовали в учениях по обороне побережья Сахалина от десанта условного противника.

"В ходе учений были отработаны вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина, внедрение новых тактических приемов с учетом опыта ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике", - рассказали журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

В маневрах, которые прошли на тактическом поле "Таранай" полигона Успеновский, были задействованы подразделения мотострелкового соединения 68-го армейского корпуса Восточного военного округа. Согласно сценарию учений, подразделения артиллерии на самоходных артиллерийских установках САУ "Гиацинт" уничтожили главные десантные средства условного противника, который пытался высадиться на побережье острова Сахалин. Далее экипажи гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров ПТС-2 установили минные поля в районе обороны мотострелковых подразделений.

Поражение вражескому десанту нанесли танковые подразделения на Т-80, а завершили уничтожение условного противника мотострелковые подразделения, перешедшие в наступление. Для разведки целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений и объективного контроля за результатами учений использовался расчет авиационных беспилотников "Элерон-3".

В пресс-службе округа уточнили, что учения проводились в рамках итоговой проверки за летний период обучения и стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2022", которые пройдут на территории Восточного военного округа в следующем году.