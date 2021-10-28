Фрегат "Адмирал Горшков" отработал стрельбы зенитными ракетами в Баренцевом море

МУРМАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" провел учебные зенитные ракетные стрельбы по воздушным и морским целям в Баренцевом море. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"Экипаж фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" отработал стрельбы по воздушным и морским целям зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Выполнение боевых упражнений проходило в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Представители флота добавили, что для судоходства и полетов авиации район проведения стрельб был закрыт силами бригады охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил, они же обеспечили постановку воздушных целей - ракет-мишеней. После отработки стрельбы фрегат "Адмирал Горшков" вернулся в основной пункт базирования - Североморск.