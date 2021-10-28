Зенитчики в Астраханской области выполнили пуски ракет ЗРС С-300, ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Зенитчики войсковой ПВО в Астраханской области выполнили учебно-боевые пуски зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" и "Тор-М2". Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"В Астраханской области прошли тактические учения зенитчиков пяти соединений с учебно-боевыми пусками ЗРС С-300В4, ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в Астраханской области с подразделениями зенитно-ракетных соединений и воинских частей, проходящих обучение (переподготовку на новейшие образцы вооружения) в учебном центре боевого применения войсковой ПВО, проведены масштабные учения по противовоздушной обороне с учебно-боевыми пусками ЗРС и ЗРК дальнего, среднего и ближнего действия. Массированному применению средств воздушно-космического нападения была противопоставлена эшелонированная система ПВО.

В ходе учений подразделения зенитных ракетных соединений Южного, Западного и Восточного военных округов отразили удары баллистических и крылатых ракет, авиации, а также налет большого количества беспилотников условного противника. На полигоне Капустин Яр была создана группировка войсковой ПВО из подразделений пяти зенитных ракетных соединений и воинских частей, вооруженных ЗРС С-300В4, ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2".

На первом рубеже эшелонированной обороны дивизионы ЗРС большой дальности С-300В4 отразили удар аэробаллистических ракет, выполнив боевые пуски по целям, сходившим с высоты более 150 км. На втором рубеже боевые расчеты комплексов войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3" и дивизионы ЗРК малой дальности "Тор-М2" выполнили учебно-боевые пуски ракет, отразив атаку крылатых ракет условного противника, летевших на предельно малых высотах. Также боевые расчеты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2" поражали высокоскоростные групповые цели, имитирующие налет авиации на дальности от 10 до 40 км.

Дивизионы комплексов малой дальности "Тор-М2" выполнили учебно-боевые пуски по групповым воздушным целям, имитирующим налет роя беспилотников условного противника на дальности до 15 км. Всего в ходе учений зенитчики уничтожили более 40 воздушных одиночных и групповых целей на высотах от 7 метров до 35 км, при этом пуски ракет производились на дальности от 3 до 50 км. Всего к учениям было привлечено более 1 000 военнослужащих и 300 единиц вооружения и военной техники. Все назначенные цели в ходе учений были уничтожены.